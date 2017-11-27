Ситуация на востоке Украины полностью контролируется военными - Полторак

В начале встречи глава оборонного ведомства генерал армии Украины Степан Полторак проинформировал иностранную делегацию о ситуации на востоке Украины.

"Ситуация, которая сегодня сложилась на востоке нашего государства, полностью контролируется военными. Тех сил и средств, привлеченных, достаточно, чтобы справиться с задачами, которые стоят перед Вооруженными Силами Украины по защите суверенитета и территориальной целостности государства. У нас есть молодые и умные командиры, которые стали настоящими офицерами уже во время ведения боевых действий и находятся на своих местах. Они владеют ситуацией, грамотно и взвешенно принимают решения, умело руководят подчиненными", - сообщил генерал армии Украины Степан Полторак.

Напомним, за минувшие сутки боевики 12 раз нарушали режим тишины, один военный получил ранения.