Ситуація на КПВВ у зоні ООС: 230 автівок застрягли в чергах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Зранку в четвер, 5 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил у чергах застрягли 230 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 15/50; "Мар’їнка" – 20/80; "Новотроїцьке" – 35/30", - йдеться в повідомленні.
Також у пресслужбі додали, що 4 грудня прикордонні наряди Краматорського загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ "Майорське" та "Мар’їнка" завадили двом спробам переміщення товарів через лінію розмежування з порушенням встановлених правил. Зокрема, на тимчасово окуповану територію України намагались провезти квадрокоптер та текстильні вироби. Товар, вартістю майже 40 тисяч гривень, вилучено представниками ДФС для подальшого процесуального оформлення.
Крім того на КПВВ "Мар’їнка" громадянин України намагався за 100 доларів США "домовитися" з прикордонниками про безперешкодний перетин лінії розмежування. На таку пропозицію особа отримала категоричну відмову. Повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено до Національної поліції.
За минулу добу інтенсивність пасажиро-транспортного потоку дещо зменшилась. Загалом через КПВВ прослідувало 29,8 тисячі осіб та 3,7 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, 5 грудня КПВВ "Гнутове" працювати не буде.