Ситуація на фронті: впродовж доби відбулось 26 бойових зіткнень - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Генеральному штабі повідомили, що впродовж доби станом на вечір відбулось 26 бойових зіткнень, передає УНН.
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Впродовж доби ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, зазначили в Генштабі.
Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.
Авіація сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника.
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