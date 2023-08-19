Ситуация на фронте: в течение суток произошло 26 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Генеральном штабе сообщили, что в течение суток по состоянию на вечер состоялось 26 боевых столкновений, передает УНН.
Детали
В течение суток враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отметили в Генштабе.
В течение суток произошло 26 боевых столкновений.
Авиация сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 пункта управления и 3 средства противовоздушной обороны противника.
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