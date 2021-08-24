Ситуація на Донбасі: ворожий безпілотник “Орлан-10” перетнув лінію розмежування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Протягом поточної доби, 24 серпня, на Донбасі обліковано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
Деталі
На Луганщині та Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.
Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню, додали у пресцентрі.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 23 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, загинув український військовий.