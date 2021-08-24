Ситуація на Донбасі: ворожий безпілотник “Орлан-10” перетнув лінію розмежування

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На Луганщині та Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.

Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню, додали у пресцентрі.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 23 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, загинув український військовий.