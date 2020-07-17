Ситуація на Донбасі: бойовики один раз відкрили вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 1 раз, зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, обстрілявши опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Водяного, що на Донецькому напрямку", - повідомив Праута.
За його інформацією, українські військові припинили цей обстріл, "ефективно застосувавши станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю".
"Попередньо, втрат внаслідок обстрілу серед українських захисників немає. Втрати ворога уточнюються", - зазначив полковник, запевнивши, що ситуація в районі проведення операції контрольована.
Нагадаємо, 16 липня збройні формування бойовиків 13 разів порушили режим припинення вогню.