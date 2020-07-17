Ситуация на Донбассе: боевики один раз открыли огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток до полудня российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 1 раз, со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, обстреляв опорные пункты подразделений Объединенных сил около Водяного, что на Донецком направлении", - сообщил Праута.
По его информации, украинские военные прекратили этот обстрел, "эффективно применив станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие".
"Предварительно, потерь в результате обстрела среди украинских защитников нет. Потери врага уточняются", - отметил полковник, заверив, что ситуация в районе проведения операции контролируется.
Напомним, 16 июля вооруженные формирования боевиков 13 раз нарушили режим прекращения огня.