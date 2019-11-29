Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Впродовж поточної доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил на сході України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
Так, противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Один обстріл позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: неподалік Кримського — з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об’єднаних сил: двічі неподалік Водяного — з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
біля Широкиного — з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
“Сьогодні, внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил”, — повідомили в штабі.
Нагадаємо, 28 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.