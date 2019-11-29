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ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції

ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. 28 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

  • неподалік Новолуганського і Шумів — з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • поблизу Троїцького — зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • біля Майорська — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • неподалік Новотроїцького — з ручних протитанкових гранатометів;
  • поблизу Березового — зі стрілецької зброї;
  • біля Красногорівки — з СПГ та великокаліберних кулеметів
  • у районі Мар’їнки — з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
  • поблизу Водяного, що на Приазов’ї — зі станкових протитанкових гранатометів.

Вчора, 28 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

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