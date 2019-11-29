ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. 28 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
-
- неподалік Новолуганського і Шумів — з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
-
- поблизу Троїцького — зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
-
- біля Майорська — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін виділив 200 млн грн на житло для переселенців та ветеранів АТО/ООС
5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
-
- неподалік Новотроїцького — з ручних протитанкових гранатометів;
-
- поблизу Березового — зі стрілецької зброї;
-
- біля Красногорівки — з СПГ та великокаліберних кулеметів
-
- у районі Мар’їнки — з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
-
- поблизу Водяного, що на Приазов’ї — зі станкових протитанкових гранатометів.
-
Вчора, 28 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.