ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. 28 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
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- неподалеку от Новолуганского и Шумива — из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
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- вблизи Троицкого — со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
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- у Майорска — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
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- неподалеку от Новотроицкого — из ручных противотанковых гранатометов;
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- вблизи Березового — из стрелкового оружия;
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- у Красногоровки — из СПГ и крупнокалиберных пулеметов
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- в районе Марьинки — из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи Водяного, что на Приазовье — со станковых противотанковых гранатометов.
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Вчера, 28 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.