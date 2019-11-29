ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 29 ноября. УНН. 28 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.