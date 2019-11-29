Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В течение текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
Так, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы по укреплениям Объединенных сил: дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
у Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Сегодня, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил", - сообщили в штабе.
Напомним, 28 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.