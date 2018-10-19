Ситник заявив, що "прослушку" НАБУ виявляли багато разів

"Прослушку" під НАБУ виявляли дуже багато разів. Але ми до цього спокійно ставимося. Стоїть автомобіль під НАБУ і знімає інформацію. Ми підійшли і сказали: хлопці, ми вас побачили, можете їхати. Або візуальне спостереження, ходять за нашими працівниками. Я завжди кажу колегам: хлопці, ми повинні працювати із усвідомленням того, що нас постійно прослуховують і за нами - постійне спостереження. І ці дійсно так", - сказав Ситник.

При цьому він запевнив, що його підлеглі не вдаються у таких випадках до якихось провокативних силових дій.

"Але ми не намагаємося їх блокувати, бити, затримувати", - наголосив Ситник.

Щодо прослуховування у кабінеті керівника САП Назара Холодницького Ситник заявив, що встановлювали його за дозволом суду.

"Провадження було в ГПУ, до групи слідчих були включені детективи НАБУ. Дозвіл надавався на підставі подання прокурора судом, і надалі ми реалізовували це судове рішення", - сказав Ситник.

При цьому на уточнююче запитання щодо дотримання норм права у цій процедурі він відповів: "Звичайно, законно".

Як повідомляв УНН, у березні у ЗМІ з'явилася інформація, що в кабінеті керівника САП Назара Холодницького знайшли "прослушку" - апарат, який нібито був прикріплений до акваріума біля столу антикорупційного прокурора. У медіа були повідомлення, що "прослуховування" нібито могли встановити співробітники НАБУ за згодою Генпрокурора.

Пізніше Генпрокурор Луценко заявив, що ГПУ і НАБУ дійсно проводять слідчі дії щодо Холодницького.

Нагадаємо, 19 вересня у Києві біля лікарні “Охмадит” сталася сутичка між спецпризначенцями НАБУ та співробітниками САП.