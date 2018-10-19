Сытник заявил, что "прослушку" НАБУ обнаруживали много раз

"Прослушки" под НАБУ обнаруживали очень много раз. Но мы к этому спокойно относимся. Стоит автомобиль под НАБУ и снимает информацию. Мы подошли и сказали: ребята, мы вас увидели, можете ехать. Или визуальное наблюдение, ходят за нашими сотрудниками. Я всегда говорю коллегам: ребята, мы должны работать с осознанием того, что нас постоянно прослушивают и за нами - постоянное наблюдение. И эти действительно так", - сказал Сытник.

При этом он заверил, что его подчиненные не прибегают в таких случаях к каким-то провокационным силовым действиям.

"Но мы не пытаемся их блокировать, бить, задерживать", - отметил Сытник.

О прослушивании в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого Сытник заявил, что устанавливали его по разрешению суда.

"Производство было в ГПУ, в группу следователей были включены детективы НАБУ. Разрешение предоставлялось на основании представления прокурора судом, и в дальнейшем мы реализовывали это судебное решение", - сказал Сытник.

При этом на уточняющий вопрос по соблюдению норм права в этой процедуре он ответил: "Конечно, законно".

Как сообщал УНН, в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму у стола антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушку" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.

Позже Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия в отношении Холодницкого.

Напомним, 19 сентября в Киеве возле больницы "Охматдет" произошла стычка между спецназовцами НАБУ и сотрудниками САП.