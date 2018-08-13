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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сирія заявила про своє бажання "зробити РФ основним партнером" при відновленні власної залізниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сирія проявляє інтерес до покупки рейкового рухомого складу в РФ, розглядаючи російську сторону в якості “основного партнера” в питанні відновлення транспортної інфраструктури. Про це повідомляють федеральні ЗМІ РФ, які взяли коментар у прес-служби компанії “Сирійські залізниці”, інформує УНН.

Сирія заявила про своє бажання "зробити РФ основним партнером" при відновленні власної залізниці

“Обговорюються питання про допомогу Росії у відновленні залізничних колій і покупки рухомого складу”, — повідомив ЗМІ голова сирійської залізниці Наджиб аль-Фарес. Він підкреслив, що на даний момент в Сирії вже реалізується кілька проектів по відновленню транспортної інфраструктури. “Зараз, наприклад, відновлюється гілка між Багдадським вокзалом міста Алеппо і станцією Джібрін, реалізується ряд проектів в провінції Хомс”, — зазначив аль-Фарес.

Загальна протяжність залізниць в Сирії до початку військових дій на території країни становила 2,75 тисяч км. Більшість ділянок прокладали в минулому столітті, зокрема, за сприяння Радянського Союзу. Практично вся залізнична інфраструктура Сирії була втрачена більше п’яти років тому через дії терористів. У минулому році відновлено ділянку залізниці протяжністю 65 км з сирійського морського порту Тартус в населений пункт Джаблі.

Як повідомляв УНН, сенатори США хочуть отримати від держсекретаря звіт про “військові злочини РФ в Сирії”.

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