Сирія заявила про своє бажання "зробити РФ основним партнером" при відновленні власної залізниці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Сирія проявляє інтерес до покупки рейкового рухомого складу в РФ, розглядаючи російську сторону в якості “основного партнера” в питанні відновлення транспортної інфраструктури. Про це повідомляють федеральні ЗМІ РФ, які взяли коментар у прес-служби компанії “Сирійські залізниці”, інформує УНН.
“Обговорюються питання про допомогу Росії у відновленні залізничних колій і покупки рухомого складу”, — повідомив ЗМІ голова сирійської залізниці Наджиб аль-Фарес. Він підкреслив, що на даний момент в Сирії вже реалізується кілька проектів по відновленню транспортної інфраструктури. “Зараз, наприклад, відновлюється гілка між Багдадським вокзалом міста Алеппо і станцією Джібрін, реалізується ряд проектів в провінції Хомс”, — зазначив аль-Фарес.
Загальна протяжність залізниць в Сирії до початку військових дій на території країни становила 2,75 тисяч км. Більшість ділянок прокладали в минулому столітті, зокрема, за сприяння Радянського Союзу. Практично вся залізнична інфраструктура Сирії була втрачена більше п’яти років тому через дії терористів. У минулому році відновлено ділянку залізниці протяжністю 65 км з сирійського морського порту Тартус в населений пункт Джаблі.
Як повідомляв УНН, сенатори США хочуть отримати від держсекретаря звіт про “військові злочини РФ в Сирії”.