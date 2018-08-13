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Сирия заявила о своем желании "сделать РФ основным партнером" при восстановлении собственной железной дороги

Киев • УНН

 • 10594 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Сирия проявляет интерес к покупке рельсового подвижного состава в РФ, рассматривая российскую сторону в качестве “основного партнера” ​​в вопросе восстановления транспортной инфраструктуры. Об этом сообщают федеральные СМИ РФ, которые взяли комментарий у пресс-службы компании “Сирийские железные дороги”, информирует УНН.

Сирия заявила о своем желании "сделать РФ основным партнером" при восстановлении собственной железной дороги

“Обсуждаются вопросы о помощи России в восстановлении железнодорожных путей и покупки подвижного состава”, — сообщил СМИ глава сирийской железной дороги Наджиб аль-Фарес. Он подчеркнул, что на данный момент в Сирии уже реализуется несколько проектов по восстановлению транспортной инфраструктуры. “Сейчас, например, восстанавливается ветвь между Багдадским вокзалом города Алеппо и станцией Джибрин, реализуется ряд проектов в провинции Хомс”, — отметил аль-Фарес.

Общая протяженность железных дорог в Сирии до начала военных действий на территории страны составляла 2,75 тысяч км. Большинство участков прокладывали в прошлом веке, в частности, при содействии Советского Союза. Практически вся железнодорожная инфраструктура Сирии была потеряна более пяти лет назад из-за действий террористов. В прошлом году восстановлен участок железной дороги протяженностью 65 км с сирийского морского порта Тартус в населенный пункт Джабль.

Как сообщал УНН, сенаторы США хотят получить от госсекретаря отчет о “военных преступлениях РФ в Сирии”.

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