Синоптики: теплішати в Україні почне з наступного тижня

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 20608 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 68904 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 153314 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 187881 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 168724 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 163928 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 112669 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88734 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 219215 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89720 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 43963 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 56682 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 65736 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 82492 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 21169 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 186618 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 219215 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 309835 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 473755 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 456967 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 21842 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 43496 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 48192 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 48080 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 48511 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Синоптики: теплішати в Україні почне з наступного тижня

Київ • УНН

 • 19924 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Тепліше в Україні стане лише наступного тижня - з понеділка температура підніматиметься до 27 градусів з позначкою "плюс" і вище. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики: теплішати в Україні почне з наступного тижня

Розпогодиться в Україні також з наступного тижня - на більшості території дощі стихнуть.

Деталі

Завтра, 21 травня, у більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях вночі та вранці дощ, подекуди гроза, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, в західних областях 3-8° тепла, вдень 15-20°, на сході та південному сході країни вночі 9-14°, вдень 20-25°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

На вихідних, 22 травня без опадів, лише вдень на північному заході та південному сході країни місцями невеликі дощі, а 23 травня у західних та північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер південно-західний (22 травня на півдні - східний), 5-10 м/с. Температура вночі 22 травня 5-10°, 23 травня 9-14°; вдень 19-24°, на південному сході країни 21-26°.

На початку наступного тижня, 24 травня вночі у північних, центральних областях, в Карпатах та на Прикарпатті невеликий короткочасний дощ, на решті території, вдень в Україні без опадів, а 25 травня без опадів, лише вдень на крайньому заході короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 24-25 травня 9-15° (24 травня у західних областях 6-12°); вдень 24 травня 19-24°, у південних та східних областях 22-27°.

"25 травня в Україні підвищення денної температури на 2-4°", - відзначили синоптики.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94