Синоптики: теплішати в Україні почне з наступного тижня

Розпогодиться в Україні також з наступного тижня - на більшості території дощі стихнуть.

Деталі

Завтра, 21 травня, у більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях вночі та вранці дощ, подекуди гроза, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, в західних областях 3-8° тепла, вдень 15-20°, на сході та південному сході країни вночі 9-14°, вдень 20-25°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

На вихідних, 22 травня без опадів, лише вдень на північному заході та південному сході країни місцями невеликі дощі, а 23 травня у західних та північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер південно-західний (22 травня на півдні - східний), 5-10 м/с. Температура вночі 22 травня 5-10°, 23 травня 9-14°; вдень 19-24°, на південному сході країни 21-26°.

На початку наступного тижня, 24 травня вночі у північних, центральних областях, в Карпатах та на Прикарпатті невеликий короткочасний дощ, на решті території, вдень в Україні без опадів, а 25 травня без опадів, лише вдень на крайньому заході короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 24-25 травня 9-15° (24 травня у західних областях 6-12°); вдень 24 травня 19-24°, у південних та східних областях 22-27°.

"25 травня в Україні підвищення денної температури на 2-4°", - відзначили синоптики.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.