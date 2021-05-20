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Синоптики: теплеть в Украине начнет со следующей недели

Киев • УНН

 • 19919 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Теплее в Украине станет на следующей недели - с понедельника температура будет подниматься до 27 градусов с отметкой "плюс" и выше. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики: теплеть в Украине начнет со следующей недели

Распогодится в Украине также на следующей неделе - на большинстве территории дожди стихнут.

Детали

Завтра, 21 мая, в большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ночью и утром дождь, местами гроза, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, в западных областях 3-8° тепла, днем 15-20°, на востоке и юго-востоке страны ночью 9-14°, днем 20-25 °; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

На выходных, 22 мая без осадков, лишь днем на северо-западе и юго-востоке страны местами небольшие дожди, а 23 мая в западных и северных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный (22 мая на юге - восточный), 5-10 м/с. Температура ночью 22 мая 5-10°, 23 мая 9-14°; днем 19-24°, на юго-востоке страны 21-26°.

В начале следующей недели, 24 мая ночью в северных, центральных областях, в Карпатах и на Прикарпатье небольшой кратковременный дождь, на остальной территории, днем в Украине без осадков, а 25 мая без осадков, лишь днем на крайнем западе кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 24-25 мая 9-15° (24 мая в западных областях 6-12 °); днем 24 мая 19-24°, в южных и восточных областях 22-27°.

"25 мая в Украине повышение дневной температуры на 2-4 °", - отметили синоптики.

Добавим

Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.

Украинские Национальные Новости

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