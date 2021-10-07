Синоптики: суха погода утримається до кінця тижня, уночі - мороз

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні до кінця тижня утримається суха погода, уночі - мороз до 1 градуса нижче нуля, удень - місцями до 19 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, у наступні три доби, 8-10 жовтня, утримається суха погода; у південно-східних, завтра і в західних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на узбережжі морів 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла; завтра на Закарпатті вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°.

Доповнення

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 1° морозу, вдень 10-13° тепла.

Додамо

Цієї осені, починаючи з 7 жовтня, за даними Укргідрометцентру, якщо температури повітря та поверхні ґрунту будуть знижуватися до 0°С і нижче, то це вже буде мороз, а не заморозки.

Метеоролог не виключала раніше, що перший сніг в Україні може випасти вже у жовтні.

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