Синоптики: сухая погода сохранится до конца недели, ночью - мороз
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине до конца недели сохранится сухая погода, ночью - мороз до 1 градуса ниже нуля, днем - местами до 19 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, в последующие трое суток, 8-10 октября, сохранится сухая погода; в юго-восточных, завтра и в западных областях местами порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на побережье морей 2-7° тепла, днем 10-15° тепла; завтра на Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 14-19°.
Дополнение
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 1° мороза, днем 10-13° тепла.
Добавим
Этой осенью, начиная с 7 октября, по данным Укргидрометцентра, если температуры воздуха и поверхности почвы будут снижаться до 0°С и ниже, то это уже будет мороз, а не заморозки.
Метеоролог не исключала ранее, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.