Синоптики розповіли, де дощитиме на День Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У три вихідних, 24-26 серпня, в Карпатському регіоні, завтра також у Приазов'ї місцями очікуються короткочасні дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні, завтра також у Приазов'ї місцями короткочасні дощі, грози", - вказали синоптики.
Вітер північно-східний, помірний.
Температура вночі 10-16°, на півдні, та сході до 21°; вдень у західних і північних областях 23-29°, на решті території 29-33°.
Нагадаємо, в Україні сьогодні 35-градусна спека.