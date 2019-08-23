Синоптики рассказали, где будет идти дождь на День Независимости

"В следующие трое суток в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе, завтра также в Приазовье местами кратковременные дожди, грозы", - указали синоптики.

Ветер северо-восточный, умеренный.

Температура ночью 10-16°, на юге, и востоке до 21°; днем в западных и северных областях 23-29°, на остальной территории 29-33°.

Напомним, в Украине сегодня 35-градусная жара.