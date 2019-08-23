По Україні сьогодні 35-градусна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На заході України сьогодні дощитиме, на решті території без опадів. Температура повітря сягатиме вдень 35 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"В західних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, на півдні та сході країни 17-22°; вдень у західних (крім Закарпаття) і північних областях 23-28°, на решті території 28-33°, у південній частині до 35°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.