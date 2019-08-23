По Украине сегодня 35-градусная жара

"В западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на юге и востоке страны 17-22°; днем в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, в южной части до 35°.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные.