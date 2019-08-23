По Украине сегодня 35-градусная жара
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. На западе Украины сегодня дождь, на остальной территории без осадков. Температура воздуха будет достигать днем 35 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°, на юге и востоке страны 17-22°; днем в западных (кроме Закарпатья) и северных областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, в южной части до 35°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные.