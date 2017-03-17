Синоптики прогнозують сьогодні вночі дощ з мокрим снігом в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Києві сьогодні за прогнозами синоптиків вночі пройде дощ, місцями з мокрим снігом, вдень суттєві опади малоймовірні, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.
Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути північно-західним, зі швидкістю 5-12 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні +5+7°С тепла вдень, а вночі — 0+3°С тепла.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Вдень на заході та у північній частині переважно без опадів.