Синоптики прогнозують сьогодні вночі дощ з мокрим снігом в Києві

Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути північно-західним, зі швидкістю 5-12 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні +5+7°С тепла вдень, а вночі — 0+3°С тепла.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Вдень на заході та у північній частині переважно без опадів.