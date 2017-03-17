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Синоптики прогнозируют сегодня ночью дождь с мокрым снегом в Киеве

Синоптики прогнозируют сегодня ночью дождь с мокрым снегом в Киеве

Киев • УНН

 • 11246 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве сегодня по прогнозам синоптиков ночью пройдет дождь, местами с мокрым снегом, днем существенные осадки маловероятны, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Ветер сегодня, по прогнозам синоптиков, должен быть северо-западным, со скоростью 5-12 м/с.

Температура установится на уровне + 5 + 7 ° С тепла днем, а ночью - 0 + 3 ° С тепла.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Днем на западе и в северной части преимущественно без осадков.

 

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