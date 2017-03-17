Синоптики прогнозируют сегодня ночью дождь с мокрым снегом в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Киеве сегодня по прогнозам синоптиков ночью пройдет дождь, местами с мокрым снегом, днем существенные осадки маловероятны, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Ветер сегодня, по прогнозам синоптиков, должен быть северо-западным, со скоростью 5-12 м/с.
Температура установится на уровне + 5 + 7 ° С тепла днем, а ночью - 0 + 3 ° С тепла.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Днем на западе и в северной части преимущественно без осадков.