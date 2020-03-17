Синоптики повідомили, якою буде погода завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні у середу, 18 березня, очікується погода без опадів, удень місцями - до 15 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби без опадів. Вночі та вранці 18 березня у західних, північних та центральних областях місцями туман", - повідомили синоптики.
Температура найближчої ночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях 2-7° морозу, завтра вдень 7-12° тепла, у західних областях до 15°; 19-20 березня в Україні поступове підвищення нічної температури до 1-6° тепла, денної - до 10-17°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на березень.