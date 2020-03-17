Синоптики сообщили, какой будет погода завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Украине в среду, 18 марта, ожидается погода без осадков, днем местами - до 15 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток без осадков. Ночью и утром 18 марта в западных, северных и центральных областях местами туман", - сообщили синоптики.
Температура ближайшей ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях 2-7° мороза, завтра днем 7-12° тепла, в западных областях до 15°; 19-20 марта в Украине постепенное повышение ночной температуры до 1-6° тепла, дневной - до 10-17°.
Напомним, синоптики дали прогноз на март.