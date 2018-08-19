Синоптики попередили про грози і град в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У неділю в деяких областях України очікуються грози та подекуди град та шквали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“За даними Укргідрометцентру, 19 серпня в північних (окрім Сумської), Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях місцями грози, при грозах подекуди град та шквали 15-20 м/с”, — сказано у повідомленні.
У столиці України та Київській області вдень 19 серпня очікуються грози, шквали 15-18 м/с.
Нагадаємо, 18 серпня центр Києва знову підтопило під час грози.
Як повідомляв УНН, 16 серпня вночі у Києві пройшла сильна злива: на головній вулиці столиці затоплені підземні переходи та деякі приміщення, повалені дерева, а також обвалилася частина будівлі на Хрещатику, де раніше сталася пожежа.