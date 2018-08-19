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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Синоптики предупредили о грозах и граде в Украине

Киев • УНН

 • 10601 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В воскресенье в некоторых областях Украины ожидаются грозы, местами - град и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Синоптики предупредили о грозах и граде в Украине

"По данным Укргидрометцентра, 19 августа в северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях местами грозы, при грозах местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В столице Украины и Киевской области днем ​​19 августа ожидаются грозы, шквалы 15-18 м/с.

Напомним, 18 августа центр Киева снова подтопило во время грозы.

Как сообщал УНН, 16 августа ночью в Киеве прошел сильный ливень: на главной улице столицы были затоплены подземные переходы и некоторые помещения, повалены деревья, а также обрушилась часть здания на Крещатике, где раньше произошел пожар.

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