Синоптики дали прогноз погоди в Україні до середини тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. В Україні 21-23 липня очікується переважно суха погода, місцями короткочасні дощі. На півдні країни буде найтепліше - до 32 градусів тепла, на заході та півночі температура буде нижчою. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби переважно без опадів, лише завтра вночі у південних, вдень у західних та місцями в північних областях, післязавтра на Закарпатті та в Карпатах короткочасний дощ, гроза", - йдеться у повідомленні.
Температура вночі 13-19°, вдень 23-29°, на півдні країни до 32°, в середу та четвер у в західних та північних областях вночі 9-14°, вдень 19-24°.
Також повідомляється, що 20 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-25°; в Дніпрі в межах Києва 23°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.