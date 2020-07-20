Синоптики дали прогноз погоды в Украине до середины недели
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Украине 21-23 июля ожидается преимущественно сухая погода, местами кратковременные дожди. На юге страны будет теплее - до 32 градусов тепла, на западе и севере температура будет ниже. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток преимущественно без осадков, лишь завтра ночью в южных, днем в западных и местами в северных областях, послезавтра на Закарпатье и в Карпатах кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.
Температура ночью 13-19°, днем 23-29°, на юге страны до 32°, в среду и четверг в в западных и северных областях ночью 9-14°, днем 19-24°.
Также сообщается, что 20 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 22-25°; в Днепре в пределах Киева 23°.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.