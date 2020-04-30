Синоптики дали прогноз на травневі вихідні

"Завтра у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях, вдень також і на Закарпатті та Прикарпатті, 2 травня в Україні, крім південно-східної частини, 3 травня в більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами", - повідомили синоптики.

Температура вночі 5-12°, вдень 1 травня 15-20°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 21-26°, 2-3 травня 18-24°, в суботу на сході країни до 27°, в неділю у західних областях 13-18°.

Нагадаємо, українців попередили про грози 30 квітня.