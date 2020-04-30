Синоптики дали прогноз на майские выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Украине на длинных выходных, 1-3 мая, будет дождливо, местами с грозами, температура воздуха днем поднимется до 27 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Завтра в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях, днем также и на Закарпатье и Прикарпатье, 2 мая в Украине, кроме юго-восточной части, 3 мая в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами", - сообщили синоптики.
Температура ночью 5-12°, днем 1 мая 15-20°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 21-26°, 2-3 мая 18-24°, в субботу на востоке страны до 27°, в воскресенье в западных областях 13-18°.
Напомним, украинцев предупредили о грозах 30 апреля.