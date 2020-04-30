Синоптики дали прогноз на майские выходные

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 2022 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 7558 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 14025 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 51855 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 93737 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104188 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130049 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130010 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174484 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122100 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 18:57 • 104049 просмотра
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Синоптики дали прогноз на майские выходные

Синоптики дали прогноз на майские выходные

Киев  •  УНН

 • 23575 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Украине на длинных выходных, 1-3 мая, будет дождливо, местами с грозами, температура воздуха днем поднимется до 27 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"Завтра в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях, днем также и на Закарпатье и Прикарпатье, 2 мая в Украине, кроме юго-восточной части, 3 мая в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами", - сообщили синоптики.

Температура ночью 5-12°, днем 1 мая 15-20°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 21-26°, 2-3 мая 18-24°, в субботу на востоке страны до 27°, в воскресенье в западных областях 13-18°.

Напомним, украинцев предупредили о грозах 30 апреля.

Украинские Национальные Новости

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