Синоптики дали прогноз на перший день листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У перший день листопада погода кардинально не зміниться - як і найближчими днями, опадів не очікується, температура і далі буде доволі комфортною. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, у найближчі три доби, 30-31 жовтня - 1 листопада, в Україні без опадів, у східній частині місцями тумани.
Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.
Температура завтра вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у західних областях 16-18°; 31 жовтня та 1 листопада вночі від 3° тепла до 2° морозу, на сході країни до 6° морозу, вдень 8-14° тепла.
Додамо
На Київщині завтра бз опадів. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 12-15°.