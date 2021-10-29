Синоптики дали прогноз на перший день листопада

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, у найближчі три доби, 30-31 жовтня - 1 листопада, в Україні без опадів, у східній частині місцями тумани.

Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.

Температура завтра вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, у західних областях 16-18°; 31 жовтня та 1 листопада вночі від 3° тепла до 2° морозу, на сході країни до 6° морозу, вдень 8-14° тепла.

Додамо

На Київщині завтра бз опадів. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 12-15°.