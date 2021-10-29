Синоптики дали прогноз на первый день ноября

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, в ближайшие трое суток, 30-31 октября - 1 ноября, в Украине без осадков, в восточной части местами туман.

Ветер южных направлений, 5-10 м/с.

Температура завтра ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных областях 16-18°; 31 октября и 1 ноября ночью от 3° тепла до 2° мороза, на востоке страны до 6° мороза, днем 8-14° тепла.

Добавим

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 5-8° тепла, днем 12-15°.