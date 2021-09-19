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Синоптики дали прогноз на найближчі дні: температура вночі опуститься до 1-2° тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Дощі у найближчі дні принесуть в Україну похолодання. Вночі температура опуститься до 1-2° тепла, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз на 20-21 вересня

У ці дні в Україні буде хмарно з проясненнями.

20 вересня невеликий, місцями помірний дощ, у південно-західній частині без опадів. Температура вночі 5-10°, у південно-східній частині 9-14°; вдень у західних та північних областях 8-13°, в центральних областях 11-16°, на решті території 15-20°.

21 вересня у північних, східних областях та місцями у південній частині невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13° (у північній частині 6-11°); у південній частині та східних областях вночі 6-11°, вдень 11-16°.

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Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 21 вересня в Україні, крім східної частини, місцями пориви 15-18 м/с.

Прогноз на 22-23 вересня

За даними синоптиків, 22 вересня вночі у північно-східній частині, вдень у північних областях та в Карпатському регіоні, 23 вересня у західних, північних, вдень і в більшості центральних областей місцями невеликий дощ; на решті території без опадів.

Температура вночі 1-7° тепла, на узбережжі морів до 10° тепла; вдень 6-12°, на півдні до 15°, 22 вересня у північних областях 4-9° тепла.

Додамо

Метеоролог не виключає, що перший сніг в Україні може випасти вже у жовтні.

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