Синоптики дали прогноз на ближайшие дни: температура ночью опустится до 1-2° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Дожди в ближайшие дни принесут в Украину похолодание. Ночью температура опустится до 1-2° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Прогноз на 20-21 сентября
В эти дни в Украине будет облачно с прояснениями.
20 сентября небольшой, местами умеренный дождь, в юго-западной части без осадков. Температура ночью 5-10°, в юго-восточной части 9-14°; днем в западных и северных областях 8-13°, в центральных областях 11-16°, на остальной территории 15-20°.
21 сентября в северных, восточных областях и местами в южной части небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° (в северной части 6-11°); в южной части и восточных областях ночью 6-11°, днем 11-16°.
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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем 21 сентября в Украине, кроме восточной части, местами порывы 15-18 м/с.
Прогноз на 22-23 сентября
По данным синоптиков, 22 сентября ночью в северо-восточной части, днем в северных областях и в Карпатском регионе, 23 сентября в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков.
Температура ночью 1-7° тепла, на побережье морей до 10° тепла; днем 6-12°, на юге до 15°, 22 сентября в северных областях 4-9° тепла.
Добавим
Метеоролог не исключает, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.