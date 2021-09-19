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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 125202 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 140647 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118582 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116351 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 148367 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123388 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Синоптики дали прогноз на ближайшие дни: температура ночью опустится до 1-2° тепла

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни: температура ночью опустится до 1-2° тепла

Киев  •  УНН

 • 32760 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Дожди в ближайшие дни принесут в Украину похолодание. Ночью температура опустится до 1-2° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Прогноз на 20-21 сентября

В эти дни в Украине будет облачно с прояснениями.

20 сентября небольшой, местами умеренный дождь, в юго-западной части без осадков. Температура ночью 5-10°, в юго-восточной части 9-14°; днем в западных и северных областях 8-13°, в центральных областях 11-16°, на остальной территории 15-20°.

21 сентября в северных, восточных областях и местами в южной части небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° (в северной части 6-11°); в южной части и восточных областях ночью 6-11°, днем 11-16°.

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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем 21 сентября в Украине, кроме восточной части, местами порывы 15-18 м/с.

Прогноз на 22-23 сентября

По данным синоптиков, 22 сентября ночью в северо-восточной части, днем в северных областях и в Карпатском регионе, 23 сентября в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 1-7° тепла, на побережье морей до 10° тепла; днем 6-12°, на юге до 15°, 22 сентября в северных областях 4-9° тепла.

Добавим

Метеоролог не исключает, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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