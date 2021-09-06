Син Каддафі звільнений з в'язниці в Тріполі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Син колишнього лівійського лідера Муамара Каддафі, вбитого в 2011 році в ході масових протестів опозиції, - Сааді - звільнений з в'язниці в столиці країни - Тріполі. Про це в неділю, 5 вересня, повідомило агентство AFP з посиланням на джерело в лівійському міністерстві юстиції, передає УНН.
Цитата
"Сааді Муамар Каддафі звільнений з в'язниці" відповідно до рішення суду, винесеним раніше, зазначив співрозмовник агентства.
Деталі
За даними AFP, що спирається на джерело, крок зроблено відповідно до рекомендації генпрокурора. Офіційної інформації про місцезнаходження 47-річного чоловіка поки немає.
Сааді Каддафі міг вилетіти до Туреччини
Тим часом, за даними ряду місцевих ЗМІ, Сааді Каддафі вже вилетів до Туреччини. Так, інформаційний портал Al-Marsad передав, що влада в Тріполі дозволила виліт до Туреччини з Міжнародного аеропорту Мітіга після винесення виправдувального вироку синові колишнього лівійського лідера. За даними Al-Marsad, цей вердикт за підсумками звернення генпрокурора в президентську раду був прийнятий ще в червні.
У свою чергу AFP з посиланням на джерело уточнило, що "генпрокурор кілька місяців тому попросив виконати рішення, що стосується Сааді Каддафі, як тільки будуть виконані всі необхідні умови". Син Муамара Каддафі був вільний залишитися в країні або ж виїхати, відзначило AFP.
Звинувачення на адресу Каддафі-молодшого
Сааді Каддафі втік до Нігеру після повстання восени 2011 року, в результаті якого його батько був повалений. Пізніше, в 2014 році, його екстрадували до Лівії. Колишній професійний футболіст перебував у в'язниці Тріполі. Він звинувачувався в злочинах проти демонстрантів в 2011 році і в убивстві в 2005 році лівійського футбольного тренера Башира аль-Райаном. У квітні 2018 року апеляційний суд виправдав Каддафі-молодшого за звинуваченням у вбивстві останнього.
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