Колишній президент ПАР Зума умовно-достроково звільнений за медичними показаннями
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Ув’язнений колишній президент ПАР Джейкоб Зума був умовно-достроково звільнений за медичними показаннями через поганий стан здоров’я, повідомив в неділю державний департамент виправних установ, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Минулого місяця адміністрація в’язниці повідомила, що Зума, який відбуває 15-місячний термін у в’язниці Есткорт за неповагу до суду, переніс невстановлену операцію в лікарні за межами країни, куди він був направлений для спостереження. Він залишився в лікарні, де планується провести ще кілька операцій.
79-річний засуджений отримав право на умовно-дострокове звільнення за медичними показаннями на підставі медичного висновку, отриманого Департаментом виправних установ, говориться в заяві.
Цитата
“Умовно-дострокове звільнення за медичними показаннями для пана Зуми означає, що він буде відбувати решту строку покарання в системі виправних установ, де він повинен дотримуватися певний набір умов і буде перебувати під наглядом до закінчення терміну покарання”, — додали в департаменті .
Ще деталі
Речник департаменту Сінгабахо Нксумало повідомив, що Зума, який був поміщений у в’язницю на початку липня, все ще знаходиться в лікарні, але може відправитися додому, щоб продовжити отримувати медичну допомогу. Він не повідомив подробиць про хворобу Зуми, умови його умовно-дострокового звільнення і про те, чи погіршився його здоров’я після операції.
Представник благодійного фонду Джейкоба Зуми Мцванеле Маньї заявив, що він вітає рішення комісії з умовно-дострокового звільнення, а більш детальну заяву буде опубліковано після консультації з юридичної командою Зуми.
Контекст
Зума був поміщений у в’язницю за непокору наказу Конституційного суду дати свідчення в рамках розслідування корупції на високому рівні протягом дев’яти років перебування при владі до 2018 року.
Коли Зума здався 7 липня, протести його прихильників переросли в заворушення з грабежами і підпалами, які президент Сиріл Рамафоса назвав “заколотом”.