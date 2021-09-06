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Бывший президент ЮАР Зума условно-досрочно освобожден по медицинским показаниям

Бывший президент ЮАР Зума условно-досрочно освобожден по медицинским показаниям

Киев  •  УНН

 • 14694 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Заключенный бывший президент ЮАР Джейкоб Зума был условно-досрочно освобожден по медицинским показаниям по состоянию здоровья, сообщил в воскресенье государственный департамент исправительных учреждений, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В прошлом месяце администрация тюрьмы сообщила, что Зума, который отбывает 15-месячный срок в тюрьме Эсткорт за неуважение к суду, перенес неустановленную операцию в больнице за пределами страны, куда он был направлен для наблюдения. Он остался в больнице, где планируется провести еще несколько операций.

79-летний осужденный получил право на условно-досрочное освобождение по медицинским показаниям на основании медицинского заключения, полученного Департаментом исправительных учреждений, говорится в заявлении.

Цитата

“Условно-досрочное освобождение по медицинским показаниям для господина Зумы означает, что он будет отбывать оставшийся срок наказания в системе исправительных учреждений, где он должен соблюдать определенный набор условий и будет находиться под наблюдением до окончания срока наказания”, — добавили в департаменте.

Еще детали

Представитель департамента Сингабахо Нксумало сообщил, что Зума, который был заключен в тюрьму в начале июля, все еще находится в больнице, но может отправиться домой, чтобы продолжить получать медицинскую помощь. Он не сообщил подробностей о болезни Зумы, условия его условно-досрочного освобождения и о том, ухудшилось его здоровье после операции.

Представитель благотворительного фонда Джейкоба Зумы Мцванеле Маньи заявил, что он приветствует решение комиссии по условно-досрочному освобождению, а более подробное заявление будет опубликовано после консультации с юридической командой Зумы.

Контекст

Зума был заключен в тюрьму за неподчинение приказу Конституционного суда дать показания в рамках расследования коррупции на высоком уровне в течение девяти лет пребывания у власти до 2018 года.

Когда Зума показался 7 июля, протесты его сторонников переросли в беспорядки с грабежами и поджогами, которые президент Сирил Рамафоса назвал “мятежом”.

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