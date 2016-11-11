Сімох осіб заарештували за підозрою у викрадення людини на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Житомирщині взято під варту сімох осіб без права внесення застави, які підозрюються у викраденні людини та незаконному поводженні зі зброєю. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Група осіб, жителі Київської області та Запоріжжя, на території Олевського району займалася злочинною діяльністю, зокрема, незаконним позбавлення волі людини, незаконним зберіганням вогнепальної зброї, вимаганням тощо.
Правоохоронці затримали зловмисників у складі 9 чоловік та звільнили заручника, якого утримувлаи у багажнику автомобіля на автодорозі Київ-Ковель.
Також правоохоронцями було виявлено та вилучено в транспортному засобі холодну зброю, а за місцем проживання затриманих — автоматичну зброю та боєприпаси до неї.
Усім затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.146 (незаконне викрадення людини, що потягнуло тяжкі наслідки), ч.2 ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.