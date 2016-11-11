Группу лиц арестовали по подозрению в похищении человека в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Житомирской области взяты под стражу семь человек без права внесения залога, которые подозреваются в похищении человека и незаконном обращении с оружием. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Группа лиц, жители Киевской области и Запорожья, на территории Олевского района занималась преступной деятельностью, в частности, незаконным лишение свободы человека, незаконным хранением огнестрельного оружия, вымогательством и тому подобное.
Правоохранители задержали злоумышленников в составе 9 человек и освободили заложника, которого держали в багажнике автомобиля на автодороге Киев-Ковель.
Также правоохранителями было обнаружено и изъято в транспортном средстве холодное оружие, а по месту жительства задержанных - автоматическое оружие и боеприпасы к нему.
Всем задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.146 (незаконное похищение человека, потянуло тяжелые последствия), ч.2 ст.342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч .1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.