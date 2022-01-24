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Сильний землетрус сколихнув Гаїті: одна людина загинула, мешканці повибігали на вулиці

Сильний землетрус сколихнув Гаїті: одна людина загинула, мешканці повибігали на вулиці

Київ • УНН

 • 31527 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У понеділок на Гаїті стався землетрус силою 5,3 бала і серія дрібніших поштовхів, внаслідок яких загинула одна людина і, що змусили жителів південного півострова карибської країни запанікувавши вийти на вулиці. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Геологічна служба США повідомила, що перший землетрус стався в районі міста Ле-Ке, за яким пішли поштовхи силою 4,4 і 5,1 бала в тому ж районі, всього через 6 місяців після сильного землетрус, що забрав понад 2000 життів людей.

Згідно зі звітом цивільного захисту, "одна людина загинула і багато людей отримали поранення у Фон-де-Негрі в департаменті Ніпп. Пошкоджено численні будинки", - йдеться у повідомленні.

Додамо

У серпні землетрус магнітудою 7,2 зруйнував десятки тисяч будинків, залишив сім'ї без даху над головою під зливами і змусив прем'єр-міністра Аріеля Анрі призупинити вибори, заплановані на листопад.

Гаїті все ще відновлюється після землетрусу 2010 року, внаслідок якого загинуло понад 200 000 людей.

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