Сьогодні в Україні прогнозують похолодання та сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У понеділок у більшості території України відбудеться похолодання, передає УНН з посиланням Український гідрометцентр.
Так, сьогодні, найхолодніше буде в Сумах — −8...-10° вдень та −11...-13° вночі.
В Чернігові, Полтаві, Харкові, Луганську буде −6...-8° вдень та −8...-10° вночі.
Найтепліше буде на Заході — в Ужгороді температура повітря вдень підніметься до +6° градусів. На Півдні — +1...+7° вдень, +5...-2° вночі.
У більшості областей очікуються снігопади.
Вітер в Україні східний, 5-10 м/с.