Сегодня в Украине прогнозируют похолодание и снег
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В понедельник на большинстве территории Украины состоится похолодание, передает УНН со ссылкой Украинский гидрометцентр.
Так, сегодня, холодно будет в Сумах - -8 ...- 10 ° днем и -11 ...- 13 ° ночью.
В Чернигове, Полтаве, Харькове, Луганске будет -6 ...- 8 ° днем и -8 ...- 10 ° ночью.
Теплее будет на Западе - в Ужгороде температура воздуха днем поднимется до + 6 ° градусов. На юге - +1 ... + 7 ° днем, +5 ...- 2 ° ночью.
В большинстве области ожидаются снегопады.
Ветер в Украине восточный, 5-10 м / с.