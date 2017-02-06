Сегодня в Украине прогнозируют похолодание и снег

Так, сегодня, холодно будет в Сумах - -8 ...- 10 ° днем ​​и -11 ...- 13 ° ночью.

В Чернигове, Полтаве, Харькове, Луганске будет -6 ...- 8 ° днем ​​и -8 ...- 10 ° ночью.

Теплее будет на Западе - в Ужгороде температура воздуха днем ​​поднимется до + 6 ° градусов. На юге - +1 ... + 7 ° днем, +5 ...- 2 ° ночью.

В большинстве области ожидаются снегопады.

Ветер в Украине восточный, 5-10 м / с.