Сильні дощі призвели до транспортного колапсу в південно-західному Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Проливні дощі порушили роботу залізничного та автомобільного транспорту в провінції Сичуань (південно-західний Китай - ред.), в результаті чого припинено рух шести поїздів і закрито понад десятка швидкісних автодоріг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За повідомленням філії Китайської залізничної корпорації в Ченду, ділянку високошвидкісної залізниці, що зв'язує Ченду - адміністративний центр провінції Сичуань і Сіань - адміністративний центр провінції Шеньсі, північно-західний Китай був закритий для перевірки з метою забезпечення транспортної безпеки в понеділок о 9 годині ранку.
На ділянці Чаотянь-Гуан'юань цієї залізниці на території провінції Сичуань був зареєстрований надмірний рівень опадів.
Призупинено рух шести поїздів, що курсують між Ченду і Сіань, ще більше пасажирських поїздів затримано.
Тим часом, як повідомило транспортне відомство провінції Сичуань, ділянки 17 швидкісних автодоріг були закриті через сильні дощі.
У частині повітів міста Мейшань, розташованого на південному заході Чендуського рівнини, кількість опадів за 12 годин з ночі неділі до ранку понеділка досягло 100 мм, в результаті рівень води в багатьох малих і середніх річках перевищив критичну позначку.
Як повідомляв УНН, 24 червня в відомствах цивільної адміністрації Гуансі-Чжуанського автономного району заявили, що сильні дощі викликали повені в 14 районах Китаю, адміністративно підпорядкованих 3 містах, лихо терплять понад 40 тис. чоловік, двоє людей загинули.