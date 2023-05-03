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Українські сили ППО знищили на півдні чотири російські безпілотники

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. На Миколаївщині та Херсонщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено чотири безпілотники, передає УНН посилаючись на повідомлення Повітряних Сил ЗСУ.

Деталі

Знищено чотири російські безпілотні літальні апарати: 2 – ударні БпЛА “Ланцет”, 1 БпЛА "Мерлін-ВР" та 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Відмінна бойова робота воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького та Херсонської зенітної ракетної бригади", - додали в командуванні.

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