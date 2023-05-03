Украинские силы ПВО уничтожили на юге четыре российских беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Николаевской и Херсонской областях силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено четыре беспилотника, передает УНН ссылаясь на сообщение Воздушных Сил ВСУ.
Детали
Уничтожено четыре российских беспилотных летательных аппарата: 2 – ударные БпЛА “Ланцет”, 1 БпЛА "Мерлин-ВР" и 1 БпЛА оперативно-тактического уровня.
"Отличная боевая работа воинов мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого и Херсонской зенитной ракетной бригады", - добавили в командовании.
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