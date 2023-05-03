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06:00 • 30111 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 104630 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 66752 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 117826 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 116244 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106924 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101817 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 112936 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132864 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 180042 просмотра

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На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

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Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

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Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

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Актуальное
Украинские силы ПВО уничтожили на юге четыре российских беспилотника

Украинские силы ПВО уничтожили на юге четыре российских беспилотника

Киев • УНН

 • 850908 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Николаевской и Херсонской областях силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено четыре беспилотника, передает УНН ссылаясь на сообщение Воздушных Сил ВСУ.

Детали

Уничтожено четыре российских беспилотных летательных аппарата: 2 – ударные БпЛА “Ланцет”, 1 БпЛА "Мерлин-ВР" и 1 БпЛА оперативно-тактического уровня.

"Отличная боевая работа воинов мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого и Херсонской зенитной ракетной бригады", - добавили в командовании.

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