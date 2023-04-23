рф отримала нову партію «шахедів» - Сили оборони Півдня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. росія вочевидь отримала нову партію «шахедів». Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«За маркуванням ми побачили, що це чергова партія. Ми бачимо навіть по застосуванню, що майже щоночі відбувається пуск цих баражуючих снарядів по різних регіонах України. Вочевидь, вони отримали поповнення й намагаються продовжити роботу щодо виявлення нашої системи протиповітряної оборони», - розповіла Гуменюк.
Доповнення
Увечері 21 квітня 2023 року противник атакував Україну з південно-східного напрямку ударними дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 4 із 5 ворожих дронів.
Під час нічної атаки окупантів на Одещину, у ніч на 19 квітня, зенітна ракетна бригада Одеського повітряного командування "Південь" знищила 10 із 12 дронів-камікадзе.
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