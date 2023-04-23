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рф отримала нову партію «шахедів» - Сили оборони Півдня

Київ • УНН

 • 404499 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. росія вочевидь отримала нову партію «шахедів». Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«За маркуванням ми побачили, що це чергова партія. Ми бачимо навіть по застосуванню, що майже щоночі відбувається пуск цих баражуючих снарядів по різних регіонах України. Вочевидь, вони отримали поповнення й намагаються продовжити роботу щодо виявлення нашої системи протиповітряної оборони», - розповіла Гуменюк.

Доповнення

Увечері 21 квітня 2023 року противник атакував Україну з південно-східного напрямку ударними дронами-камікадзе "Shahed-136/131". Сили ППО знищили 4 із 5 ворожих дронів.

Під час нічної атаки окупантів на Одещину, у ніч на 19 квітня, зенітна ракетна бригада Одеського повітряного командування "Південь" знищила 10 із 12 дронів-камікадзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти КНДІСЕ розповіли про ударні дрони, які рф запускає на українські міста

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