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рф получила новую партию "шахедов" - Силы обороны Юга

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. россия явно получила новую партию «шахедов». Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«По маркировке мы увидели, что это очередная партия. Мы видим даже по применению, что почти каждую ночь происходит пуск этих барражирующих снарядов по разным регионам Украины. Очевидно, они получили пополнение и пытаются продолжить работу по выявлению нашей системы противовоздушной обороны», - рассказала Гуменюк.

Дополнение

Вечером 21 апреля 2023 года противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили 4 из 5 вражеских дронов.

Во время ночной атаки оккупантов на Одесскую область, в ночь на 19 апреля, зенитная ракетная бригада Одесского воздушного командования "Юг" уничтожила 10 из 12 дронов-камикадзе.

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