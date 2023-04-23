рф получила новую партию "шахедов" - Силы обороны Юга
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. россия явно получила новую партию «шахедов». Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«По маркировке мы увидели, что это очередная партия. Мы видим даже по применению, что почти каждую ночь происходит пуск этих барражирующих снарядов по разным регионам Украины. Очевидно, они получили пополнение и пытаются продолжить работу по выявлению нашей системы противовоздушной обороны», - рассказала Гуменюк.
Дополнение
Вечером 21 апреля 2023 года противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили 4 из 5 вражеских дронов.
Во время ночной атаки оккупантов на Одесскую область, в ночь на 19 апреля, зенитная ракетная бригада Одесского воздушного командования "Юг" уничтожила 10 из 12 дронов-камикадзе.
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